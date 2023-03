Míssil intercontinental da Coreia do Norte cai no mar sul-coreano

O míssil percorreu uma distância de aproximadamente mil quilómetros, a uma altitude de seis mil quilómetros, durante 70 minutos, segundo as autoridades da Coreia do Sul e do Japão.

. Tóquio afirma que o míssil caiu fora da zona económica exclusiva,

A capacidade demonstrada por este míssil assemelha-se ao projétil lançado em fevereiro - teria capacidade para atingir o interior dos Estados Unidos.

A mais recente sequência de lançamentos de mísseis por parte do regime norte-coreano coincide com exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul.

A Coreia do Norte havia já disparado, esta semana, mísseis de cruzeiro a partir de um submarino e mísseis balísticos de curto alcance, estes últimos lançados a partir do território norte-coreano contra um alvo no mar oriental.



c/ agências