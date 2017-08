Míssil norte-coreano partiu-se em três na queda

O projéctil atravessou a ilha de Hokkaido mas partiu-se em três antes de cair no Oceano Pacífico, a mais de mil quilómetrs da costa japonesa.



O Governo de Tóquio chegou a lançar mesmo um alerta aos habitantes da ilha para que procurassem refúgio e fala de um ataque sem precedentes.



O míssil balístico foi lançado a partir da região do Sunan, junto à capital norte-coreana Pyongyang. Sobrevoou depois o Norte do Japão, no total percorreu 2.700 quilómetros.



Caiu depois no Pacífico, em águas japonesas, concretamente 1180 quilómetros a leste do Cabo de Erimo, na ilha de Hokkaido.