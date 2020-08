Mistério dissipado. Ex-rei de Espanha está nos Emirados Árabes Unidos

De acordo com o jornal El Pais, o rei emérito deixou Zarzuela no dia 2, esteve com amigos em Pontevedra e seguiu no dia seguinte para os Emirados Árabes Unidos, num jato privado.



A confirmação da Casa Real surge depois da especulação gerada em torno do paradeiro do rei emérito espanhol assim que foi anunciada a sua saída de Espanha, no seguimento das investigações judiciais de que é alvo no país.