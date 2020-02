Mitos sobre o coronavírus. As explicações da OMS

É seguro receber uma encomenda ou carta da China?





Sim, é seguro. As pessoas que recebem encomendas da China não estão em risco de contrair o coronavírus. O vírus não sobrevive durante muito tempo em objetos ou cartas.

Os animais domésticos podem espalhar o coronavírus?





Do que se sabe, atualmente, não há qualquer evidência de que os animais de companhia, como cães ou gatos, possam ser infetados com o coronavírus. De qualquer forma, diz a OMS, é sempre boa ideia lavar as mãos com sabonete e água após o contacto com animais. Uma atitute que protege contra bactérias comuns como a E.coli e salmonella que podem ser passadas de animais para os humanos.

As vacinas contra a pneumonia protegem contra o coronavírus?





Não. As vacinas contra a pneumonia não fornecem contra qualquer proteção contra o coronavírus.







O vírus é tão novo e diferente que precisa de uma vacina própria. Vários investigadores em todo o mundo estão a desenvolver uma vacina para o coronavírus. Algo que a OMS está a apoiar.





Apesar de estas vacinas (contra a pneumonia) não serem eficazes no caso do coronavírus, a vacinação contra doenças respiratórias é altamente recomendável para proteger a sua saúde, diz a OMS.

Limpar regularmente o nariz com soluções salinas ajuda a prevenir a infeção por coronavírus?





Não. Não há qualquer evidência de que tal proteja contra a infeção por coronavírus.





No entanto, diz a OMS, limpar o nariz com soluções salinas pode ajudar na recuperação de uma gripe comum.

Comer alho previne a infeção por coronavírus?





Apesar de o alho ser um alimento com propriedades antimicrobianas, não há qualquer evidência de que o alho ajude na prevenção de infeção por coronavírus.

O coronavírus afeta as pessoas mais velhas ou mais novas?





Pessoas de todas as idades podem ser infetadas com o coronavírus. No entanto, as pessoas mais velhas, ou indivíduos com problemas de saúde (como asma, diabetes, problemas cardíacos) estão, aparentemente, mais vulneráveis, pelo que, no caso de serem infetadas podem ficar gravemente doentes.





De qualquer forma, a OMS aconselha que todas as pessoas, de todas as idades, tenham atitudes de proteção à infeção por coronavírus, seguindo orientações tão simples como lavar as mãos.

Os antibióticos são eficazes contra o coronavírus?





Não, os antibióticos não funcionam contra os vírus, só contra bactérias. Como o 2019-nCoV é um vírus, os antibióticos não devem ser utilizados para prevenir ou tratar o coronavírus.





No entanto, acrescenta a OMS, em caso de uma pessoa ser hospitalizada por causa deste vírus, pode receber antibióticos por causa de infeções bacterianas que possam acontecer.

Existem medicamentos para prevenir ou tratar o coronavírus?





Até à data não há qualquer medicamente específico recomendado para prevenir ou tratar o coronavírus. No entanto, as pessoas infetadas podem receber medicamentos para aliviar os sintomas.







Alguns medicamentos específicos estão a ser investigados. A OMS espera que num futuro próximo possam começar os testes clínicos.