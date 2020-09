Mitsotakis pede "passos positivos" à Turquia antes de contactos exploratórios

Após uma reunião em Atenas com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, centrada nas tensões no Mediterrâneo oriental e ainda na nova crise surgida após o incêndio no campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, Mitsotakis assinalou que a Grécia está preparada para retomar os contactos diretos exploratórios sobre o "único tema" a discutir, a delimitação das zonas marítimas, caso a Turquia demonstre que pretende terminar com as provocações.

O primeiro-ministro grego sublinhou que a Turquia "ainda tem tempo, antes e após o Conselho Europeu [do próximo dia 24 de setembro], para prosseguir com passos positivos", como sucedeu com a retirada do navio turco de investigação sísmica que desde o início do verão operava no mar entre Chipre e Creta, área que a Turquia reivindica como zona económica exclusiva (ZEE), mas que colide com as ZEE declaradas por Grécia e Chipre.

Mitsotakis também sublinhou que no Mediterrâneo oriental estão em causa "interesses estratégicos e geopolíticos" da União Europeia (UE).

Por sua vez, Michel evitou pormenorizar o conteúdo do encontro, e referiu que na atual situação é necessário trabalhar em conjunto.

Na reunião foi ainda abordada a situação na ilha de Lesbos na sequência do incêndio do campo de Moria que deixou 12.000 migrantes desalojados.

Michel anunciou que viaja ainda hoje para a ilha para uma primeira observação da situação no terreno.

Mitsotakis e o presidente do Conselho Europeu também sublinharam que a questão da imigração ilegal necessita de uma resposta comum europeia.

"Quero ver que género de respostas podemos dar nos próximos dias", acrescentou Charles Michel.