MLSTP/PSD quer debate parlamentar de urgência sobre tentativa de golpe em São Tomé e Príncipe

O pedido de debate parlamentar de urgência, assinado pelo presidente do grupo parlamentar, Danilo Neves dos Santos, surge na sequência de um comunicado assinado pelo líder do partido, Jorge Bom Jesus, em que esta formação condena de forma veemente e demarca-se da alegada tentativa de golpe de Estado ocorrida de madrugada no país.

Em comunicado a que a Lusa teve acesso, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD) condena "veementemente" e "demarca-se" da "ação covarde de alteração da ordem constitucional" e manifesta "toda a solidariedade aos militares que em defesa da pátria foram feridos nesta bárbara ação", lê-se na nota, distribuída pelo gabinete do presidente do partido, Jorge Bom Jesus.

O MLSTP/PSD, que perdeu as eleições realizadas em 25 de setembro, apela às "autoridades competentes" para que "abram de imediato investigações rigorosas, transparentes e imparciais, sem aproveitamento político, para identificar "os autores morais e materiais".

A formação partidária liderada por Jorge Bom Jesus pede à comunidade internacional que acompanhe "de perto este processo de modo a evitar ações ou tendências com fins inconfessáveis".

Fonte ligada ao processo de investigação em curso disse à Lusa que um dos alegados mandantes da tentativa de golpe de Estado e três dos quatro assaltantes do quartel morreram.

As Forças Armadas detiveram quatro homens, civis, que, cerca das 00:40 locais (mesma hora em Lisboa), atacaram o quartel militar, alegadamente para roubar armamento, numa operação que ficou resolvida perto das 06:00, após intervenção dos fuzileiros.

Ao início da manhã, os militares detiveram, nas suas respetivas casas, o ex-presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, atualmente deputado pelo movimento Basta, e Arlécio Costa, antigo oficial do `batalhão Búfalo` que foi condenado em 2009 por uma tentativa de golpe de Estado, alegadamente identificados pelos atacantes como mandantes.

Em declarações à Lusa, fonte ligada ao processo disse que os militares levaram Arlécio Costa para o quartel, onde veio a morrer, por causas por explicar.

Quanto aos três assaltantes, encontravam-se numa sala no quartel com o oficial de dia como refém e ficaram feridos quando os fuzileiros fizeram explodir a porta.

Os assaltantes teriam atuado com a cumplicidade de militares no interior do quartel, tendo pelo menos três cabos sido detidos. No exterior, cerca de 12 homens aguardavam, em carrinhas, e alguns fugiram durante as trocas de tiros com os militares.

Os atacantes e os militares envolveram-se em confrontos, tendo o oficial de dia sido feito refém e ficado ferido com gravidade após agressões.

Em conferência de imprensa, cerca das 09:00, o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, que assumiu o cargo há duas semanas, disse que a situação no país estava "calma e controlada" e elogiou a atuação das Forças Armadas, que defenderam o quartel "com profissionalismo".

O chefe do Governo disse ainda esperar que a justiça faça o seu trabalho e pediu "mão firme" para os responsáveis da tentativa de golpe, depois de ter anunciado a detenção de Delfim Neves e Arlécio Costa pelos militares, "na base de declarações do primeiro grupo de quatro [atacantes]".

Portugal e Cabo Verde já repudiaram o ataque.