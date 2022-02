MNE acusa Rússia de ato "ilegítimo e ilegal" e reafirma apoio à Ucrânia

Foto: Christophe Archambault/Pool via EPA

À entrada para a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, em Paris, Augusto Santos Silva reforçou a solidariedade do governo português com a Ucrânia e condenou as ações da federação russa.