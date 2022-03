MNE chinês na Índia para tentar melhorar relações e aliviar tensão na fronteira

Os confrontos, em junho de 2020, deixaram 20 soldados indianos mortos e pelo menos quatro chineses, e causaram uma deterioração acentuada das relações entre os dois países, com ambos os lados a reforçarem as tropas na fronteira comum da região dos Himalaias.

Após o encontro entre Wang Yi e o seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a China disse em comunicado que quer que os dois países "trabalhem em conjunto pela paz e estabilidade na região e no mundo".

"Quando a China e a Índia falarem a uma só voz, o mundo inteiro ouvirá", refere o comunicado, acrescentando que os dois países "reforçam a sua comunicação e coordenação, apoiam-se mutuamente e enviam sinais positivos a favor do multilateralismo".

Jaishankar foi mais reservado, referindo que as conversações ao nível dos comandantes militares, que resultaram em 15 reuniões desde 2020, estão a progredir "mais lentamente do que gostaríamos", e que a tensão na fronteira continua a afetar as relações entre os dois países.

"Se me perguntarem se as nossas relações são normais hoje, eu digo que não", acrescentou.

Nova Deli tratou a primeira visita de Wang à India em mais de dois anos como um evento discreto, aparentemente incerto do resultado, e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros disse que a visita não foi anunciada antecipadamente por sugestão de Pequim. Wang não falou com a imprensa depois do encontro.

A Índia e a China entraram em guerra em 1962 e continuam em disputas sobre as suas fronteiras. O confronto de 2020, no entanto, foi o primeiro mortal desde 1975.

A Índia e a China também se abstiveram de condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia.

ANP // JPS