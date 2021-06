MNE continua sem perceber razões do Reino Unido e espera reciprocidade

No Parlamento, em resposta ao grupo parlamentar do PSD, Augusto Santos Silva insiste que os argumentos usados, na altura, pelas autoridades britânicas eram falsos.Na atualização mais recente, o governo decidiu obrigar os britânicos que viajam para Portugal a fazerem quarentena. Uma obrigatoriedade a que não ficam sujeitas as pessoas que tenham a vacinação completa.Ora, sem nenhuma garantia, o ministro espera que o governo britânico admita uma exceção semelhante para a entrada de cidadãos portugueses no Reino Unido.O ministro está a ser ouvido na comissão de Negócios Estrangeiros, por requerimento do PSD, sobre os contactos diplomáticos com o Reino Unido no contexto da decisão britânica de retirar Portugal da lista verde.