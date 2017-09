MNE da França reúne-se com Presidente da Turquia para discutir terrorismo e União Europeia

Lusa13 Set, 2017, 20:18 | Mundo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou, em comunicado, que o ministro Jean-Yves Le Drian vai reunir-se com o presidente Erdogan, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, o primeiro-ministro, Binali Yildirim, e o principal líder da oposição, Kemal Kiliçdaroglu.

"Temos um diálogo exigente e construtivo com a Turquia. As reuniões vão concentrar-se nas principais questões internacionais e regionais", refere o comunicado.

As questões do conflito entre a Síria e o autodenominado Estado Islâmico, a cooperação contra o terrorismo, as mudanças climáticas e as relações entre a Turquia e a União Europeia, em matérias de imigração, são temas que estarão em discussão.

"A relação entre a UE e a Turquia é essencial para ambos os lados e uma rutura é indesejável. O entendimento entre a Europa e a Turquia dá os seus frutos, especialmente na migração", explicou o ministério.

Jean-Yves Le Drian vai também falar com as autoridades turcas sobre Loup Bureau, um homem de 27 anos que colaborou com os canais de televisão TV5 Monde ou Arte, e que foi preso no final de julho na Turquia, quando preparava um artigo sobre a situação curda.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também já intercedeu em agosto passado em favor do jovem mas, até ao momento, sem sucesso.