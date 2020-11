MNE da Hungria com resultado positivo à chegada à Tailândia

Segundo o ministro da Saúde tailandês, Anutin Charnvirakul, o chefe da diplomacia da Hungria e os 12 membros da delegação húngara foram testados na terça-feira, quando chegaram ao país, vindos do Camboja, mas só Szijjarto teve resultado positivo.

O ministro húngaro, que realizou o teste duas vezes, foi enviado para o Instituto de Doenças Infecciosas da Tailândia, enquanto aguarda o voo de regresso à Hungria, que deverá realizar-se ainda hoje, de acordo com a mesma fonte.

O resto da comitiva deverá regressar noutro avião.

A agência de notícias húngara MTI confirmou que Szijjarto está infetado com o novo coronavírus, citando um porta-voz, mas indicou que o ministro foi testado antes de iniciar o périplo na Ásia, no mês passado, tendo nessa altura tido resultado negativo.

A delegação húngara deveria realizar uma visita oficial de dois dias à Tailândia, com o objetivo de reforçar as relações económicas entre os dois países, mas todos os encontros agendados foram anulados, incluindo com o primeiro-ministro Prayuth Chan-ocha.

No Camboja, onde esteve durante um dia, Szijjarto inaugurou uma delegação da Embaixada da Hungria no vizinho Vietname e assinou acordos económicos de cooperação.

Nessa altura, encontrou-se com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, e com os ministros dos Negócios Estrangeiros, Agricultura e Comércio.

De acordo com fotos da visita, o ministro húngaro e alguns dos ministros do Camboja não usaram máscara nos encontros.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.