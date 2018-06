MNE de Angola diz que prepara com Santos Silva programa "à altura" da visita de Costa

Lusa04 Jun, 2018, 17:43 | Mundo

"Nós temos uma relação especial com Portugal e estamos todos a trabalhar para que retomemos a normalidade das nossas relações, tendo desaparecido os motivos que perturbaram, digamos, essas mesmas relações", disse Manuel Domingos Augusto, que acompanha o Presidente de Angola, João Lourenço, numa visita oficial ao Reino da Bélgica.

Questionado pelos jornalistas portugueses sobre a visita do primeiro-ministro português a Luanda, o ministro das Relações Exteriores de Angola comentou que essa visita "já poderia ter tido lugar antes", pelos motivos que são conhecidos -- o processo do ex-vice-Presidente angolano Manuel Vicente, arguido na Operação Fizz -, mas sublinhou que, resolvida que está essa questão - com a transferência do processo para a justiça angolana , "agora o mais importante" é trabalhar em conjunto para repor a normalidade nas relações luso-angolanas.

"Estou a trabalhar diretamente com o meu homólogo, o doutor Augusto Santos Silva, num programa que esteja à altura dessa visita", declarou, sem adiantar ainda uma data para a mesma.

O chefe de diplomacia angolano falava numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo belga, Didier Reynders, após uma reunião de trabalho durante a qual foi assinado "um memorando sobre consultas políticas bilaterais entre os ministérios dos Negócios Estrangeiros e das Relações Externas" de Bélgica e Angola.

Manuel Domingos Augusto explicou que "este instrumento jurídico permitirá que, de forma regular, os dois países possam encontrar-se para abordar não só a cooperação e as relações bilaterais, mas também todos os assuntos de atualidade internacional", com foco nos assuntos regionais, tendo hoje, nesse quadro, sido discutidas a situação política na Europa (à luz do `Brexit`), no Burundi e na República Democrática do Congo, apontou.