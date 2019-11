MNE de São Tomé e Príncipe elogia maturidade do povo guineense

"Saudar a maturidade do povo guineense que, apesar dos pesares, concorreu massivamente às urnas. Haverá uma segunda volta e, como dizia um político em São Tomé e Príncipe, o povo é que manda nas urnas", disse.

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe falava, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, durante uma conferência de imprensa conjunta com o homólogo português, Santos Silva.

"É uma questão de democracia. Vamos esperar, com calma, que a escolha seja feita pelo povo. Que o melhor ganhe e aquele que for mais votado é que vai ser o próximo Presidente da Guiné-Bissau e nós aqui estaremos para saudar esta escolha responsável do povo guineense", acrescentou Elsa Pinto.

Os candidatos Domingos Simões Pereira (PAIGC) e Umaro Sissoco Embaló (Madem - G15) vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, anunciou hoje a Comissão Nacional de Eleições.

Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) foi o candidato que obteve maior percentagem de votos, 40,13%, não conseguindo mais de metade para vencer à primeira volta, que se realizou no domingo.

Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), foi o segundo mais votado e obteve 27,65% dos votos.

A taxa de abstenção é das mais elevadas de sempre no país, situando-se nos 25,63%.

O Presidente cessante, José Mário Vaz, falhou a reeleição, sendo o quarto mais votado, com 12,41% dos votos.

Segundo o cronograma eleitoral para as eleições presidenciais da Comissão Nacional de Eleições, a segunda volta vai realizar-se em 29 de dezembro.

Mais de 760.000 guineenses foram chamados às urnas no domingo para escolher entre 12 candidatos o próximo Presidente da Guiné-Bissau.