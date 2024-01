MNE de Singapura diz que EUA e China não querem uma guerra

"Baseado nas minhas interações diretas com líderes de Washington e de Pequim, eu não acredito que nenhum ou algum dos lados queira uma guerra. Os dois lados não querem ficar presos numa espiral de escalada inexorável", defendeu hoje o chefe da diplomacia singapurense, que foi o orador convidado no segundo e último dia do Seminário Diplomático, em Lisboa.

A relação entre os EUA e a China, sublinhou, baseia-se numa "falta de confiança estratégica", ou seja, uma relação "em que é preciso assumir o pior, tomar precauções, mas as precauções podem ser interpretadas ou mal-interpretadas para requerer reações contrárias e é assim que se corre o risco de acidentes ou simplesmente erros de cálculo".

"É isso que mais nos preocupa, não uma provocação deliberada que leve a uma guerra, mas um mal-entendido", admitiu.

Balakrishnan referiu que, "por causa da forma como se olham, há um perigo", ressalvando: "Não acredito que seja inevitável".

O governante questionou se "é possível que a América e a China possam desenvolver uma relação sem terem de entrar em guerra antes, como a Alemanha e a França, como Espanha e Portugal?".

"Se encontrarmos um caminho para fazer um curto-circuito e evitar guerras, é possível fazer colaborações `win-win`", defendeu, antes de deixar uma mensagem de otimismo.

"A nossa esperança é alcançar uma arquitetura global aberta e inclusiva, em que todos tenham uma parte no sucesso dos outros e em que a América e a China não sintam a necessidade de ir para uma guerra para resolver quaisquer questões", sublinhou.