MNE desaconselha "deslocações não necessárias a Paris"

RTP07 Dez, 2018, 13:12 / atualizado em 07 Dez, 2018, 14:25 | Mundo

Em comunicado publicado na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo alerta que há "por parte das autoridades francesas a indicação de que no dia 8 (sábado) irão continuar as manifestações em Paris, existindo forte possibilidade de confrontos".







Portugueses em Paris devem evitar quaisquer concentrações de manifestantes





O MNE recomenda ainda que no sábado "os viajantes se mantenham informados sobre a evolução da situação, recorrendo às aplicações (Apps) dos transportes públicos (RATP em Paris, por exemplo) para, nomeadamente, verificar as linhas e estações em funcionamento, acompanhando também as notícias veiculadas pelos canais de informação e pelas redes sociais como o Twitter, mas seguindo apenas as contas oficiais (i.a. das Préfectures de Police e das Mairies, sobretudo a de Paris)".







As autoridades francesas vão divulgar pelas redes sociais e através de painéis informativos espalhados pela cidade informação sobre as zonas que devem ser evitadas. Há igualmente a informação de que vários monumentos e museus vão estar encerrados e vários eventos desportivos, culturais e associativos cancelados ou adiados.

Diz ainda o MNE que "quanto ao restante território continental, para além de acções de protesto nalguns centros urbanos, devem estar atentos a possíveis interrupções/bloqueios de trânsito nos eixos principais de ligação às grandes cidades, como por exemplo na A10 (Grande Paris-Bordéus) ou nos acessos a Marselha, que continuam a ser palco de bloqueios intermitentes ou móveis. Verificam-se algumas dificuldades no reaprovisionamento de bombas de gasolina e de supermercados nas regiões de Marselha, Nice, Aix, Arles, Avignon".







Há ainda a informação de que o "acesso ao aeroporto que serve a região da Provença pode ser novamente bloqueado. Persistem alguns pontos de bloqueio na Bretanha, não se tendo, porém, registado incidentes graves. Em relação a visitas/deslocações ao resto do território francês, têm-se verificado vários problemas na Ilha da Reunião e, apesar da recente acalmia, devem ser bem ponderadas as deslocações não necessárias".



MNE recorda os números de emergência em França:

- número geral: 112

- serviços médicos (SAMU): 15

- Polícia: 17

- Bombeiros: 18







Para qualquer situação os portugueses em França podem ainda contactar o Gabinete de Emergência Consular ou os vários consulados no país:



-Telemóvel de Emergência: +351.961.706.472

e/ou



- Consulado-Geral em Paris : + 33.6.95.83.57.11



- Consulado-Geral em Lyon : + 33.6.80.93.99.29



- Consulado-Geral em Bordéus: + 33.6.28.06.44.09



- Consulado-Geral em Marselha: + 33.6.18.72.27.90



- Consulado-Geral em Estrasburgo: + 33.6.27.47.95.45



Manifestações que poderão surgir em particular na zona "dos Campos Elísios/Arco do Triunfo, Bastilha, République, Opéra/Grands Magasins (onde se situam as Galerias Lafayette e outras), Assembleia Nacional (perto do Museu d’Orsay), Senado (Jardins do Luxemburgo) e Denfert-Rochereau. Está prevista também uma Marcha pelo Clima (de Nation até République)"."Face a isto", lê-se no comunicado, "recomenda-se no dia 8 de dezembro evitar deslocações não necessárias a Paris, especialmente às zonas mencionadas supra, seguir os conselhos das autoridades e sobretudo evitar quaisquer concentrações de manifestantes".