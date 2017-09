MNE dos EUA e Cuba discutem alegado ataque a diplomatas norte-americanos

Lusa27 Set, 2017, 07:30 / atualizado em 27 Set, 2017, 07:47 | Mundo

Segundo um comunicado da parte cubana, a reunião entre Rex Tillerson e Bruno Rodríguez aconteceu a pedido de Havana e "num clima respeitoso".

Rodríguez "reiterou" a Tillerson que "o Governo cubano não realizou nem nunca realizará ataques de qualquer natureza contra diplomatas, nem permitiu ou permitirá que o seu território seja utilizado por terceiros para esse propósito".

O chefe da diplomacia cubana também assegurou a Tillerson "que a investigação para esclarecer este assunto continua em curso e que Cuba tem grande interesse em concluí-la".

Washington assegura que pelo menos 21 norte-americanos destacados em Havana sofreram "incidentes de saúde", apesar de ter sublinhado que não tem "respostas definitivas sobre a fonte ou causa" dos mesmos.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, que citam os relatórios médicos dos afetados, alguns dos diplomatas sofreram lesões cerebrais traumáticas leves e perdas de audição devido aos incidentes.

No seu comunicado, Cuba também indicou que, de acordo com os resultados preliminares da investigação, "até ao momento não há provas das causas e da origem das condições de saúde reportadas pelos diplomatas norte-americanos".

O Departamento de Estado, por seu lado, disse num comunicado que a conversa entre Tillerson e Rodríguez foi "firme e franca" e que "refletiu a profunda preocupação dos Estados Unidos pela segurança do seu pessoal diplomático".

Tillerson "expressou a gravidade e insistiu que as autoridades cubanas na sua obrigação de proteger o pessoal da embaixada e as suas famílias".

Segundo o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Rodríguez "reiterou a seriedade, celebridade e profissionalismo com que as autoridades cubanas assumiram este assunto" por indicação "do mais alto nível do Governo cubano".

Rodríguez instou Tillerson a cooperar com os Estados Unidos "de forma eficaz com as autoridades cubanas para o esclarecimento de acontecimentos para os quais não há precedentes em Cuba".

O ministro cubano também transmitiu ao seu homólogo norte-americano que Havana considera "injustificada a decisão do Governo dos Estados Unidos de retirar dois diplomatas cubanos de Washington e o argumento utilizado para isso".

Alertou que "seria lamentável que se politizasse um assunto desta natureza e que se tomem decisões apressadas e sem sustentação em provas e resultados conclusivos".

Rodríguez enfatizou também que "Cuba cumpre rigorosamente as suas obrigações (...) sobre a proteção da integridade dos diplomatas, que tem um historial impecável".

Segundo a versão de Cuba, em 17 de fevereiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi informado pela embaixada dos Estados Unidos em Havana e pelo Departamento de Estado norte-americano da "presumível ocorrência de incidentes que causaram problemas [de saúde] a alguns funcionários dessa representação diplomática e seus familiares".

Os Estados Unidos não esclareceram em que consistiram esses "incidentes". Segundo a cadeia norte-americana CNN, que citou fontes oficiais, pelo menos dois diplomatas norte-americanos tiveram de regressar ao seu país, no ano passado, para receber tratamento após terem sofrido "um ataque acústico" com "dispositivos de som".