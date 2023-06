MNE europeus reunidos no Luxemburgo para analisar crise russa

Os ministros do Negócios Estrangeiros da União Europeia estão reunidos no Luxemburgo para analisar os acontecimentos do fim de semana na Rússia e as consequências que podem ter no conflito com a Ucrânia. À entrada para este encontro, os representantes dos 27 foram unânimes em considerar que a situação é o resultado das políticas do Kremlin.