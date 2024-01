MNE israelita pede demissão do chefe da agência da ONU para refugiados palestinianos

"Senhor Lazzarini, por favor demita-se", escreveu Katz na noite de sábado na sua conta da rede social X, em resposta a uma publicação do comissário geral advertindo que a assistência da sua organização aos refugiados palestinianos está em risco de terminar devido aos cortes nos financiamentos.

Na sua mensagem, Lazzarini referiu que a sua "operação humanitária, da qual dependem dois milhões de pessoas e as suas vidas em Gaza, está a colapsar", e acrescenta estar surpreendido "que tais decisões sejam tomadas com base no suposto comportamento de muito poucos indivíduos e, quando as necessidades se aprofundam e a fome generalizada se avizinha com o prosseguimento da guerra".

No sábado, Israel prometeu terminar com esta agência da ONU, que ao longo dos anos tem sido decisiva na ajuda humanitária à Faixa de Gaza, na sequência da polémica em torno do alegado envolvimento de alguns dos seus funcionários, sugerido pelo Governo israelita, no ataque de 07 de outubro de 2023 pelo Hamas.

A ONU decidiu avançar com uma investigação para confirmar a eventual participação de funcionários da UNRWA no ataque a Israel pelo Hamas e suspendeu cerca de 12 funcionários.

A decisão dos Estados Unidos, que na sexta-feira anunciaram a suspensão temporária de toda a ajuda à agência, foi seguida por Itália, Canadá, Austrália, Reino Unido, Países Baixos, Finlândia e Alemanha.

A Suíça, por outro lado, espera obter mais informações antes de tomar uma decisão sobre a sua ajuda à UNRWA.

Pelo contrário, outros países como a Irlanda reafirmaram o seu compromisso de financiar a UNRWA e recordaram a importância do seu trabalho.

"Os palestinianos de Gaza não necessitam de este castigo coletivo adicional. Isto mancha-nos a todos", disse o representante da UNRWA.

Em mensagem anterior, Katz tinha emitido duras acusações ao organismo, assegurando que "os vínculos da UNRWA com o Hamas, o fornecimento de refúgio a terroristas e a perpetuação do seu Governo são inegáveis", exigindo uma investigação aos dirigentes da agência "pelo seu conhecimento destas atividades".

O ministro sentenciou ainda que "na reconstrução de Gaza, a UNRWA deve ser substituída por agências dedicadas à paz e desenvolvimento genuínos".