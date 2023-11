MNE lamenta a morte de três cidadãos portugueses em Gaza

Gomes Cravinho refere que "aquilo que aconteceu, com a morte de três cidadãos nacionais e dois familiares diretos desses cidadãos, é mais uma prova de que este não é o caminho certo".



"Nós precisamos de parar agora estes bombardeamentos", defendeu.





Segundo o ministro, estas vítimas civis constavam da "lista prioritária" de 16 pessoas a retirar de Gaza fornecida por Portugal às autoridades de Israel e do Egito.





Para João Gomes Cravinho, "pausa, cessar-fogo, trégua, pouco importa" o que se chame, "desde que o resultado seja a cessação de bombardeamentos que estão a provocar vítimas civis".





O ministro comunicou ter recebido do seu colega israelita a indicação de que esta quinta-feira "sairão dez cidadãos nacionais e familiares" de Gaza, havendo "três cidadãos menores ainda por sair".





Questionado sobre se Portugal podia ter feito mais, o ministro respondeu: "Nós estamos em contacto desde o início, desde 8 ou 9 de outubro, com as autoridades egípcias e israelitas, fornecendo os elementos que fomos recebendo sobre cidadãos portugueses e familiares imediatos".





Também Marcelo Rebelo de Sousa lamentou as mortes dos três civis e dois familiares na Faixa de Gaza.





Na página da Presidência, o chefe de Estado diz que espera que um grupo de civis com nacionalidade portuguesa considera sair do centro do conflito o quanto antes.