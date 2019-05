MNE português e chefe da diplomacia UE participam em reunião nos EUA

Lusa29 Mai, 2019, 17:25 | Mundo

Em comunicado, o Serviço Europeu de Ação Externa dá conta de que, "em representação do Grupo Internacional de Contacto, Federica Mogherini, juntamente com os ministros dos Negócios de Estrangeiros de Portugal e do Uruguai, reúne-se na próxima semana com os ministros dos Negócios de Estrangeiros do Canadá, Chile e Peru, em representação do Grupo de Lima".

O encontro, que visa discutir a situação na Venezuela, realiza-se em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na segunda-feira.

"A reunião vem no seguimento de um convite feito pelos países do Grupo Lima na última reunião ministerial e da decisão tomada pelo Grupo de Contacto Internacional de intensificar o diálogo com outros atores internacionais importantes", refere o Serviço Europeu de Ação Externa.

Ambas as partes querem, assim, "contribuir para uma solução política, pacífica e democrática da crise venezuelana", adianta.

No final de janeiro deste ano, o presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela e foi quase de imediato reconhecido por mais de 50 países.

Guaidó indicou que o objetivo era conduzir o país à realização de "eleições livres e transparentes".

Entretanto, na madrugada de 30 de abril, um grupo de militares manifestou apoio a Juan Guaidó, que pediu à população para sair à rua e exigir uma mudança de regime, mas não houve desenvolvimentos na situação até ao momento.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, denunciou as iniciativas do presidente do Parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderado pelos Estados Unidos.

À crise política na Venezuela soma-se a uma grave crise económica e social que já levou mais de três milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

O clima de crise e de incerteza política também tem tido repercussões no abastecimento energético do país, que enfrenta igualmente falta de medicamentos e de alimentos, bem como dificuldades de acesso à ajuda humanitária.

Segundo dados do Governo português, estão registados nos consulados da Venezuela cerca de 180.000 portugueses, mas estima-se que o total de portugueses e lusodescendentes no país possa ultrapassar os 300 mil.