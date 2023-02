MNE português em Bruxelas. "Não deixaremos cair a Ucrânia"

Em relação à compra conjunta de material para apoio à Ucrânia, o ministro português reconheceu que serão necessárias "tranches maiores" do que os 500 milhões de euros que a Europa tem mobilizado."Pode parecer imenso dinheiro, e é imenso dinheiro, mas para aumentar a capacidade de produção de equipamentos militares, particularmente munições, as empresas precisam de garantias de aquisição", esclarece o MNE.É necessário aumentar a disponibilidade de dinheiro porque "infelizmente as munições serão necessárias durante bastante tempo".

João Gomes Cravinho mencionou também que Portugal "faz o que pode" e tem sido "particularmente generoso no plano bilateral". O apoio europeu, assim como a visita de Joe Biden à capital ucraniana, demonstram a determinação da ajuda a Kiev. "Não deixaremos cair a Ucrânia", vincou.







Questionado pelos jornalistas sobre um eventual fornecimento de armas da China à Rússia, Gomes Cravinho sublinhou que não há qualquer informação que sinalize esse apoio de Pequim, mas asinalou que "seria extremamente negativo se a China apoiasse a Rússia militarmente".







O ministro português acrescentou ainda que outros temas foram abordados na reunião desta segunda-feira, nomeadamente o novo pacote de sanções contra o Irão por violação dos Direitos Humanos, a pressão russa sobre a Moldova e a situação humanitária no Afeganistão.