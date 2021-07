MNE português espera solidariedade "firme e absoluta" com Moçambique

"Eu espero a solidariedade mais firme e mais absoluta de todos os países da CPLP a Moçambique no esforço que o país está a ter para garantir a vida e a segurança da sua população que vive em Cabo Delgado", afirmou Augusto Santos Silva, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa, em vésperas da XIII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que se realiza em Luanda na sexta-feira e no sábado.

Questionado sobre um reforço da cooperação multilateral, no âmbito da CPLP, o chefe da diplomacia portuguesa foi mais cauteloso.

"Da CPLP, acho que há um apoio de natureza política, muito importante, que esse está, na minha opinião, garantido. Depois vamos ver o que é que Moçambique vai dizer na cimeira. Quais são as novas possibilidades", sublinhou.

Mas a CPLP "não é uma organização que tenha a tradição de, por exemplo, organizar operações de natureza militar, mesmo que não sejam executivas. Portanto, cada organização, com as suas características, acrescenta o seu valor na cena internacional", acrescentou.

"Vamos ver. Mais uma vez nós temos de ir com um sentido pragmático" quanto ao que possa sair da próxima cimeira relativamente a apoios a Moçambique, para enfrentar a situação de violência que afeta sobretudo a província de Cabo Delgado, disse.

Porém, Augusto Santos Silva lembrou que já há apoios bilaterais a Moçambique no terreno, dando como exemplo o que está a ser feito por Portugal na área da formação de militares moçambicanos.

Além disso, o ministro salientou que há missões de outros países em curso ou em preparação, bem como de organizações, como é o caso da União Europeia e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a que Moçambique pertence.

Na segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE aprovaram o lançamento de uma missão de formação militar em Moçambique que visa "treinar e apoiar as Forças Armadas moçambicanas" no "restabelecimento da segurança" no território e que será chefiada no terreno pelo brigadeiro-general do Exército português Nuno Lemos Pires.

"O objetivo desta missão é de treinar e apoiar as Forças Armadas de Moçambique na proteção da população civil e no restabelecimento da segurança na província de Cabo Delgado", lê-se num comunicado publicado pelo Conselho da União Europeia (UE).

Esta decisão do bloco comunitário é "a resposta da UE ao pedido das autoridades moçambicanas para um empenhamento reforçado da UE nas áreas da paz e segurança", depois de, no passado dia 03 de junho, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ter apelado ao envio de "uma missão não executiva de formação militar da UE para a Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) no país".

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.800 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 732.000 deslocados, de acordo com a ONU.

Na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, Angola assumirá a presidência rotativa da organização, sucedendo à presidência cabo-verdiana.

O lema da presidência de Angola será "Construir e fortalecer um Futuro Comum e Sustentável".

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.