MNE português insiste na solução de dois Estados como "única via possível" e descarta ideia "lírica" de ministro israelita

Os vários ministros da UE estiveram reunidos com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz e, depois disso, com ministros de vários países árabes., argumentou, insistindo que “não há outra via possível” que não a da criação de dois Estados.João Gomes Cravinho adiantou aos jornalistas que essa foi a mensagem transmitida “Em resposta aos comentários recentes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que vão no sentido de uma oposição à solução dos dois Estados, João Gomes Cravinho considerou que “dizer que é contra quer dizer que é contra a paz”., reiterou ainda.

O plano de criação de uma “ilha” do ministro israelita

Questionado sobre a ideia que teria sido proposta de transferir palestinianos de Gaza para uma ilha artificial no Mediterrâneo, divulgada nas últimas horas pela imprensa internacional,Trata-se antes de umEm resposta ao governante israelita, vários ministros, incluindo o português, consideraram que, acrescentou João Gomes Cravinho.Estas ideias, de resto, remontam aos anos em que o MNE israelita era ministro dos Transportes e que são “ideias completamente irrelevantes”“Não há forma desses planos avançarem”, assegurou, e indicou mesmo que essa foi a resposta dos líderes europeus “de formas mais diplomáticas e menos diplomáticas”.E acrescentou:

Portugal vai participar em missão no Mar Vermelho

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou esta segunda-feira que Portugal vai participar na missão da União Europeia para acompanhar navios no Mar Vermelho sob ameaça das milícias houthis."Portugal apoiará esta missão [...], incluirá uma componente de capacidade de intervenção em defesa de navios que estejam a ser ameaçados e do nosso lado o Ministério da Defesa dirá qual é a disponibilidade para apoiarmos.", adiantou o MNE português no final de uma reunião dos ministros da União Europeia com a pasta da diplomacia, em Bruxelas.A diplomacia dos 27 discutiu esta segunda-feira a criação de uma missão no Mar Vermelho para repelir os ataques das milícias houthis do Iémen à navegação internacional.Para que essa missão avance, seria necessário tratar de etapas relativas ao mandato e ao plano militar da missão, à necessidade de participação do Comité Militar da UE e ao adiamento do lançamento para fevereiro, de acordo fontes comunitárias.A ideia seria tornar de âmbito europeu a operação conjunta da Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Noruega, Países Baixos e Portugal, com comandos e fundos da UE, que existe desde 2020 no Estreito de Ormuz e no Golfo de Omã para proteger a navegação internacional.

Nas últimas semanas, os rebeldes iemenitas têm atacado embarcações como resposta à intervenção militar de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza. Estas milícias têm reiterado que só o fim dos bombardeamentos israelitas em Gaza colocará um ponto final às hostilidades no Mar Vermelho.







(com Lusa)