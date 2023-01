MNE português lamenta morte de homólogo gabonês, que destacou como "amigo de Portugal"

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento da morte súbita do meu colega, ministro dos Negócios Estrangeiros do Gabão. Michael Moussa Adamo foi um amigo de Portugal. O seu empenho no reforço dos laços bilaterais e da lusofonia não serão esquecidos", escreveu Gomes Cravinho na mensagem.

Michael Moussa Adamo morreu hoje em Libreville, após um ataque cardíaco durante o Conselho de Ministros, anunciaram o Governo e uma fonte da presidência.

Muito próximo do Presidente, Ali Bongo Ondimba, Moussa Adamo "foi vítima de um ataque cardíaco" e, "apesar dos esforços dos especialistas", já não foi possível reanimá-lo, explica um breve comunicado do Governo, citado pela agência France-Presse.

O ministro, de 62 anos, "sentou-se no início do Conselho de Ministros e começou a sentir-se mal", disse uma fonte próxima do palácio presidencial.

Levado "inconsciente" à pressa para um hospital militar e colocado nos cuidados intensivos, morreu pouco depois do meio-dia, segundo a mesma fonte, que pediu anonimato.

"Foi um grande diplomata, um verdadeiro estadista. Para mim, foi antes de tudo um amigo, leal e fiel, com quem sempre pude contar. É uma grande perda para o Gabão", reagiu no Twitter o Presidente.