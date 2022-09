MNE português reuniu-se com chefe da diplomacia dos EUA

O Ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu o apoio dos Estados Unidos no combate ao ciberterrorismo. João Gomes Cravinho reuniu-se com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. E a conversa com Antony Blinken, abordou o ciberataque contra o Estado Maior General das Forças Armadas, onde foram roubados vários documentos da NATO.