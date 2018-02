MNE russo classifica de "palavreado" acusações dos EUA

Lusa17 Fev, 2018, 15:07 | Mundo

Em Washington, na sexta-feira, o gabinete do procurador especial Robert Mueller anunciou que um grande júri acusou formalmente 13 cidadãos russos e três entidades russas de interferência no processo eleitoral norte-americano de 2016.

"Enquanto não temos factos tudo isso é palavreado", disse hoje Serguei Lavrov, questionado na Conferência de Segurança em Munique a propósito das acusações dos Estados Unidos.

O diplomata recusou-se a comentar as acusações, dizendo que as declarações das autoridades dos Estados Unidos são contraditórias. "Não tenho nenhuma reação porque tudo, e não importa o quê, é publicado. Vemos uma proliferação de acusações, afirmações e declarações", disse.

Lavrov acrescentou que o vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e um oficial do departamento norte-americano de Segurança Interna tinham garantido que "nenhum país influenciou o resultado das eleições norte-americanas".

O ministro denunciou no seu discurso o que chamou a propagação do "mito irracional da ameaça russa" no ocidente e acrescentou que se queria ver o "dedo" do Kremlin desde o "Brexit" (saída do Reino Unido da União Europeia) ao referendo na Catalunha, Espanha.

Na sexta-feira uma porta-voz oficial do Governo da Rússia já tinha considerado "absurda" a acusação dos Estados Unidos.

"Treze pessoas interferiram nas eleições americanas? Treze? Com os orçamentos de milhares de milhões de dólares das forças especiais? Com a espionagem e contraespionagem? Com as tecnologias mais recentes?", escreveu a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, na rede social Facebook.