MNE russo confirma interesse em reunião com secretário de Estado dos EUA

"Ambos querem [o encontro]. Corresponde aos nossos interesses e planos", disse Lavrov numa entrevista ao canal de televisão russo RT.

"Acordamos com o secretário de Estado Blinken que, após a Rússia enviar o seu documento (sobre garantias de segurança na Europa) e (os Estados Unidos) familiarizarem-se com a nossa visão da situação, ele estaria pronto para se reunir", adiantou Lavrov.

Antes, o porta-voz de Blinken, Ned Price, já havia dito que Moscovo aceitou a proposta lançada pelo secretário de Estado norte-americano para uma reunião com seu homólogo russo na próxima semana, na Europa.

Este encontro teria como objetivo preparar uma cimeira entre os dois países, para diminuir a tensão em torno da Ucrânia.

A Rússia afirmou na quinta-feira que será forçada a reagir por meio de medidas "técnico-militares" caso os EUA não estejam dispostos a negociar garantias de segurança na Europa.

Moscovo fez esse alerta no documento que entregou aos EUA na quinta-feira com a sua reação às respostas dos EUA às suas exigências de segurança na Europa para impedir a futura expansão da NATO em direção às fronteiras russas.

Nesse documento, a Rússia reiterou que não tem planos de invadir a Ucrânia e "nunca teve".

O convite enviado a Sergei Lavrov foi revelado na quinta-feira por Antony Blinken, que disse que os Estados Unidos também propuseram reuniões do Conselho Rússia - Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) e do Conselho Permanente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

Em discurso perante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), Blinken disse que as reuniões podem servir para reduzir a tensão e chegar a acordos sobre as preocupações de segurança de todas as partes.

O chefe da diplomacia norte-americana voltou a denunciar, na quinta-feira, que Moscovo está a planear uma iminente invasão do país vizinho e exortou as autoridades russas a optarem pela democracia.

A tensão entre Kiev e Moscovo aumentou desde novembro passado, depois de a Rússia ter estacionado mais de 100.000 soldados perto da fronteira ucraniana, o que fez disparar alarmes na Ucrânia e no Ocidente, que denunciou os preparativos para uma invasão daquela ex-república soviética.

Desde então, têm sido desenvolvidos intensos esforços diplomáticos para tentar diminuir o clima de tensão e impedir uma escalada militar, com vários representantes ocidentais a visitarem, nas últimas semanas, as capitais da Ucrânia e da Rússia.