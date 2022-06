MNE russo diz que começou o processo de alargamento do BRICS à Argentina e Irão

O alargamento do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com a integração da Argentina e do Irão já começou, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, durante uma visita ao Turquemenistão.