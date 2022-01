MNE russo diz que quer manter relações "respeitosas" com os Estados Unidos

"Nós queremos boas relações, justas, mutuamente respeitosas e iguais com os Estados Unidos, assim como com todos os outros países do mundo", declarou Lavrov, numa entrevista transmitida pela televisão russa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo enfatizou, no entanto, que a Rússia "não quer permanecer numa posição em que [a sua] segurança seja regularmente violada".

"Cada vez mais, a linha que [os países da NATO] têm de defender move-se mais para o leste. Agora, já se aproximou da Ucrânia", afirmou.

De acordo com Lavrov, a adesão da Ucrânia à NATO prejudicaria seriamente as relações entre o ocidente e a Rússia.

Moscovo, portanto, continuará a buscar "não apenas obter garantias, compromissos políticos no papel, mas também garantias juridicamente vinculativas" que levarão em conta os "interesses legítimos" da Rússia.

Lavrov especificou que Moscovo em breve enviará aos países da NATO e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa "um pedido oficial instando-os a especificar como pretendem implementar o seu compromisso de não fortalecer a sua segurança em detrimento da segurança de outros".

O chefe do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, por sua vez, garantiu hoje que Moscovo não está a ameaçar a Ucrânia.

"Não queremos guerra, não precisamos disso", disse Patrushev, um dos homens mais próximos do Presidente russo, Vladimir Putin.

Na quinta-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, disse a seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, que existe uma "clara possibilidade" de que a Rússia invada a Ucrânia em fevereiro. As tensões entre a Rússia e os Estados Unidos têm aumentado de nível devido a esta situação com a Ucrânia.

No sábado, as autoridades ucranianas pediram ao ocidente que permaneça "firme" em relação a Moscovo.

Vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França, anunciaram o envio de novos soldados para a Europa Oriental.

A Rússia nega a intenção de invasão à Ucrânia, mas disse sentir-se ameaçada pela expansão de 20 anos da NATO ao Leste europeu e pelo apoio ocidental à Ucrânia.

A região ucraniana da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014.

A Ucrânia está envolvida numa guerra com separatistas pró-russos na região industrial do Donbass, no Leste do país, desde 2014, que diz ser fomentada e apoiada militarmente por Moscovo. Na sequência do conflito, Rússia, Ucrânia, Alemanha e França criaram uma plataforma de diálogo conhecida por Formato Normandia, mas os líderes dos quatro países não se reúnem desde 2019.

Conselheiros políticos dos quatros líderes reuniram-se na quarta-feira, em Paris, e marcaram um próximo encontro para fevereiro, em Berlim, mas não discutiram a realização de uma nova cimeira, que tem sido sugerida pelo Presidente da Ucrânia.

Hoje, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, declarou que o Governo britânico modificará a legislação esta semana para facilitar a imposição de sanções contra interesses russos se Moscovo lançar um ataque contra a Ucrânia.