MNE russo em Angola para aproximar os dois países, diz embaixador russo

Vladimir Tararov que falava no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, onde chegou hoje à tarde Serguei Lavrov, sublinhou que o objetivo é reforçar as relações e "relembrar aqueles tempos" quando estiveram juntos, sinalizando a "amizade" entre os dois países.

"Vamos criar sinergias entre os nossos dois países para que eles possam estar mais próximos, mais favoráveis para o desenvolvimento da cooperação bilateral", afirmou.

Questionado sobre as declarações do Presidente angolano, João Lourenço, que exortou a Rússia a dar o primeiro passo para resolver o conflito com a Ucrânia, o diplomata sublinhou que esse passo já foi dado "várias vezes".

"Isso foi no início do conflito, em março no ano passado, houve negociações que finalizam num acordo especial, mas depois a parte ucraniana recusou aquele acordo e agora existe mesmo uma lei na Ucrânia que proíbe as relações com a Rússia", salientou Tararov, acrescentando que "o Presidente (ucraniano) Zelensky declarou que não há nenhuma chance de falar com a Rússia, de negociar com a Rússia, somente (depois de ter vencido)".

Tararov garantiu ainda que a Rússia gostaria de dar esse passo, mas iniciar o cessar-fogo "não significa que a parte ucraniana vai fazer a mesma coisa".

"Isso foi já confirmado durante oito anos, desde 2014, quando nós assinamos os acordos de Minsk para estabelecer a paz entre as repúblicas de Donetsk e Donbass e a Ucrânia, mas eles violaram e agora os dirigentes da Europa, que foram os garantes daqueles acordos anunciaram que foram assinados justamente para ganhar tempo e que a parte ucraniana podia mesmo atacar a Rússia. Isso já foi confirmado publicamente", contrapôs.

O embaixador afirmou ainda que a relação e cooperação entre Angola e a Rússia não foram prejudicadas "porque cada país tem a sua liberdade e soberania para escolher a sua posição e o seu caminho".

Mas realçou que a Rússia quer mais proximidade: "Nós gostaríamos que esse caminho seja o mais próximo de nós e gostaríamos de explicar a nossa posição. Pode ser que exista mesmo um desentendimento qualquer por causa daquelas `fake news` que agora existem em grande escala. Vamos ver, é por isso é que Lavrov vai chegar aqui, para nós resolvermos todos os nossos problemas existentes entre os nossos países".

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, vai encontrar-se na quarta-feira com o seu homólogo, Téte António, e o Presidente angolano, João Lourenço.