MNE timorense detalha apoio internacional ao combate à doença

Dionísio Babo, que falava no parlamento no debate sobre a resposta à pandemia da covid-19 em Timor-Leste, sublinho o diálogo regular e intenso com vários países vizinhos e parceiros internacionais, com destaque para a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O governante admitiu que o apoio está a ser condicionado, em parte, pelas restrições de circulação de pessoas e bens, o que "coloca grandes desafios ao país", motivo pelo qual o Governo concluiu um acordo para manter uma rota aérea aberta, especialmente para carga, entre Díli e a Austrália.

Crucial é o acordo feito com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a compra de material médico e equipamento no mercado internacional, reconheceu.

"Estas compras estão a obedecer a um estrito controlo de qualidade para evitar que possa vir material falso, como tem ocorrido com vários países. E temos que resolver também a questão de transporte dos produtos para Timor", afirmou.

Babo lembrou que há uma "grande procura de material e equipamento médico" no mundo e que Timor-Leste está a fazer "um grande esforço" para garantir a importação dos bens necessários.

O ministro destacou o grande apoio que tem sido dado pela OMS aos esforços de combate à doença em Timor-Leste, sublinhando ainda o apoio de países como a Austrália, a China, o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

Além de apoio com material de proteção pessoal, de assistência ao Laboratório Nacional e ao reforço dos centros de isolamento, Babo referiu a assistência que vários países estão a dar a estudantes ou trabalhadores timorenses.

Em especial, destacou a decisão de Camberra de alargar os vistos por um ano aos trabalhadores timorenses na Austrália, enquanto a Coreia do Sul renovou também vistos de trabalhadores e estudantes timorenses no país.

Babo explicou estar em negociação com a Austrália a possibilidade de estabelecer de uma unidade móvel de cuidado intensivo e que estão em curso discussões com outros países no que toca ao fornecimento de bens alimentares, especialmente arroz.

Timor-Leste tem, até agora, oito casos confirmados da covid-19, dos quais um recuperado.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.