MNE turco insiste na formação de dois Estados separados em Chipre

"O povo cipriota turco pediu uma solução de dois Estados", disse Çavusoglu em conferência de imprensa junto a Ersin Tatar, o líder da autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN, sob controlo militar turco desde 1974), numa alusão à vitória de Tatar nas presidenciais de outubro passado nesta entidade, apenas reconhecida por Ancara.

A visita do chefe da diplomacia turca à RTCN (a parte norte da ilha dividida, cerca de 37% do território) surge após a decisão do secretário-geral das Nações Unidoas, António Guterres, de convocar uma conferência informal em março.

Para além da ONU, da liderança da República de Chipre (a parte cipriota grega internacionalmente reconhecida) e dos cipriotas turcos, também deverão participar nessa reunião a Grécia, Turquia e Reino Unido, na qualidade de países garantes da independência de Chipre em 1960.

O objetivo da reunião, que muito provavelmente decorrerá em Genebra no início de março, consiste em encontrar pontos em comum que permitam a reabertura das negociações de paz sobre o conflito de Chipre.

Segundo as resoluções da ONU, a base das negociações para garantir a reunificação de Chipre consiste na formação de um Estado federal, bizonal e bicomunal, surgido de dois Estados constituintes -- um cipriota grego e outro cipriota turco -- com uma única soberania, cidadania e personalidade internacional.

No entanto, Tatar deixou claro desde a campanha eleitoral que pretende, à semelhança da Turquia, uma alteração da base das negociações com o objetivo de garantir dois Estados independentes, uma opção rejeitada pela liderança cipriota grega.

"Não há necessidade de negociar algo que não vai acontecer", assegurou hoje Çavusoglu numa referência às negociações sobre uma solução federal para a ilha do Mediterrâneo oriental.

Por sua vez, a União Europeia já assinalou que não aceitará a integração de dois Estados cipriotas (a República de Chipre protagonizou a adesão à UE em 2004) e que as negociações devem respeitar as resoluções da ONU e os princípios europeus.

Çavusoglu voltou a acusar a liderança cipriota grega de impedir as negociações sobre a reunificação, ao não aceitar partilhar com os cipriotas turcos a governação e as riquezas naturais da ilha.