MNE ucraniano adverte UE contra a "fadiga" face à guerra

"Apelo aos meus colegas da União Europeia [UE]" a "rejeitarem qualquer dúvida" e qualquer "fadiga" e a "finalizarem o mais depressa possível o nono pacote de sanções" que "há muito se aguarda", declarou durante uma conferência de imprensa por videoconferência.

"Se nós, os ucranianos, não estamos fatigados, a restante Europa não tem o direito moral ou político de se fatigar", disse o ministro.

Designadamente, exigiu que seja sancionado o operador público nuclear russo Rosatom devido ao seu envolvimento na ocupação pela Rússia da central ucraniana de Zaporijia, a maior da Europa.

Kuleba também sublinhou a importância de sanções que permitam "travar" a indústria militar russa.

"A capacidade de a Rússia produzir novos mísseis deve ser destruída para impedir que possua recursos suplementares para matar os ucranianos, destruir as cidades ucranianas e o sistema energético", disse.

O chefe da diplomacia de Kiev voltou a pedir aos ocidentais que aumentem as entregas de armamento, em particular sistemas de defesa antiaéreos, e assegurou que a decisão de um possível regresso à mesa das negociações com a Rússia será apenas determinada por Kiev.

"Recentemente houve muita especulação nos `media` sobre as negociações com a Rússia (...) Será apenas a Ucrânia a determinar quando e como negociar com o agressor. Não haverá acordos sobre a Ucrânia sem a Ucrânia", argumentou.

"Apenas ações reais da Rússia como o fim dos ataques terroristas contra a infraestrutura ucraniana, a retirada das tropas do território ucraniano ou a libertação de todos os prisioneiros e deportados pode abrir o caminho da paz", insistiu Kuleba.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.557 civis mortos e 10.074 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.