MNE ucraniano saúda reunião da NATO após campanha aérea russa

"Uma das questões-chave será o reforço da defesa aérea da Ucrânia", avançou Kuleba numa mensagem transmitida através da rede social X, na qual confirma o apoio da NATO ao seu pedido.

Na mesma mensagem, o ministro ucraniano afirmou ainda que vê este gesto dos aliados como "um importante sinal de unidade euro-atlântica face à escalada terrorista russa".

A primeira reunião deste conselho, criado na cimeira da Aliança Atlântica de julho em Vilnius, teve lugar em 29 de novembro no âmbito da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO em Bruxelas, embora tenha sido realizado um encontro anterior ao nível de embaixadores em 26 de julho.

O anúncio de Kuleba coincidiu com o acordo de uma coligação de vários países da NATO, que inclui Alemanha, Holanda, Roménia e Espanha, para adquirir até mil mísseis de orientação melhorados Patriot com o apoio da Agência de Aquisição e Apoio de NATO.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou na terça-feira a Rússia de dirigir uma campanha de terror na Ucrânia, após os ataques aéreos em grande escala russos.

Pelo menos três pessoas morreram hoje em bombardeamentos russos na Ucrânia, após vários dias marcados por ataques maciços que deixaram dezenas de mortos e feridos.

As forças russas atacaram a aldeia de Sadove, na região de Kherson, no sul do país, matando um residente cujo corpo foi retirado dos escombros da sua casa, disse o governador regional, Oleksandr Prokudin, no Telegram.

Uma mulher também foi morta num ataque aéreo à cidade de Novotiagynka, na mesma região, acrescentou Prokudin noutra mensagem.

A região de Kherson, onde o rio Dniepre separa posições entre militares ucranianos e russos, tem sido regularmente alvo de bombardeamentos desde a retirada das tropas de Moscovo da cidade de Dnipro, em novembro de 2022.

Na região de Donetsk, no leste, quatro mísseis russos atingiram a cidade de Avdiivka, o principal foco de combates na Ucrânia, atingindo um edifício residencial. Este ataque matou um homem e feriu uma mulher, segundo Vadym Filachkine, chefe da administração militar regional.

As forças russas tentam há meses cercar Avdiivka, uma cidade industrial na província de Donetsk, na região do Donbass, onde soldados ucranianos se mantêm em posições fortificadas.

Um ataque russo com mísseis contra a Ucrânia deixou cerca de quarenta mortos na sexta-feira, seguido por um bombardeamento ucraniano sem precedentes na cidade russa de Belgorod no sábado (25 mortos) e depois por novos ataques intensivos russos contra a capital, Kiev, e arredores e Kharkiv, no leste, na terça-feira (cinco mortos).

Estes bombardeamentos também deixaram várias centenas de pessoas feridas em ambos os lados da fronteira.