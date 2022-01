MNEs da Rússia e Alemanha vão reunir-se em Moscovo para debater segurança europeia

"Lavrov vai reunir-se em 18 de janeiro com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha", afirmou hoje em conferência de imprensa Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa.

A mesma responsável assinalou que os dois ministros "vão manter uma profunda troca de opiniões sobre os problemas internacionais mais atuais, e em primeiro lugar sobre as propostas [russas] sobre as garantias para a segurança da Europa".

Zakharova, que sublinhou tratar-se do primeiro encontro pessoal entre os dois ministros desde a designação de Baerbock, indicou que as partes preveem "debater o estado e as perspetivas de relações russo-alemãs, e a distribuição dos cronogramas de contactos políticos".

Para mais, os chefes da diplomacia russa e alemã vão conversar "sobre aspetos práticos da cooperação nas esferas económico-comercial, cultural-humanitária e histórico-memorial", para além de contactos interparlamentares, regionais e entre comunidades" dos dois países.

"Está previsto dedicar atenção à cooperação e à energia renovável e ao hidrogénio, a proteção do clima e a ecologia", acrescentou.

Baerbock, que se destacou como líder dos Verdes alemães, emitiu num passado recente críticas ao gasoduto russo Nord Stream 2 e defendeu a necessidade de estabelecer um diálogo com Moscovo, apesar de ter advertido com "graves consequência" no caso de invasão russa da Ucrânia.

A Rússia já negou por diversas vezes qualquer preparativo para invadir o país vizinho e considerou que ocidente dedica demasiada atenção ao deslocamento de tropas russas dentro das suas próprias fronteiras.