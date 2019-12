Mobilidade sustentável: a inspiração pode vir de uma cidade nos alpes

Entram em Lisboa cerca de 370 mil carros por dia. Um dos desafios para o desenvolvimento da mobilidade sustentável é a "cultura do carro". No que toca a incentivar o uso da bicicleta, a pequena cidade de Grenoble, nos alpes franceses, é um exemplo a seguir. Lisboa recebeu uma visita de especialistas em mobilidade que quiseram conhecer as políticas sustentáveis da próxima Capital Verde Europeia.