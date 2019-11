Mobilidade vai promover "afirmação" do turismo na CPLP - ministro de Cabo Verde

O governante discursava na sessão de abertura da X reunião de ministros do Turismo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre hoje na cidade de São Filipe, na ilha cabo-verdiana do Fogo, tendo destacado os fatores para a promoção do turismo no espaço da organização.

"Mobilidade, livre circulação, facilitação de vistos e conectividade, é um futuro que deve começar hoje, é de importância crucial para a nossa afirmação na nossa comunidade", defendeu.

Reunidos na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, em junho último, os chefes da diplomacia da CPLP mandataram uma comissão técnica para concluir, até novembro, o modelo final de integração comunitária e mobilidade, a aprovar em reunião do conselho de ministros da organização no primeiro trimestre de 2020. A ratificação final do acordo está prevista para a cimeira de Luanda, em julho de 2020.

"Para além da perspetiva essencialmente económica e social que caracteriza a atividade do turismo, as suas dinâmicas são importantíssimas para o futuro desenvolvimento dos nossos Estados-membros", acrescentou José Gonçalves.

Na intervenção de abertura, o secretário-executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles, apontou a necessidade de promoção da cooperação no domínio do turismo dentro da organização, que é "facilitada" pela língua comum. Defendeu o potencial estratégico do turismo para os nove Estados-membros, setor que, sublinhou, "é um dos mais promissores no espaço da CPLP".

Estão presentes na reunião de hoje, em São Filipe, ministros, vice-ministros e secretários de Estado do setor do Turismo dos países que integram a CPLP, com exceção do Brasil e de Moçambique.

O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, que preside à reunião, apontou a importância do setor para o país, que representa 20% do Produto Interno Bruto, com mais de 750.000 turistas anuais.

"Em Cabo Verde, norteamos nossa estratégia para o desenvolvimento do turismo, visando um turismo diversificado com benefícios para todo o país. Um turismo resiliente e um turismo sustentável, com o fim último de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de preferência nas suas localidades", sublinhou o ministro cabo-verdiano.

Contudo, admitiu que Cabo Verde continua a enfrentar "alguns desafios logísticos, sobretudo em termos dos transportes aéreos e marítimos ainda por resolver".

"Temos destinos internos muito populares, como a ilha do Sal ou da Boa Vista para onde gravitam centenas de milhares de turistas em Cabo Verde. Porém, a nossa estratégia visa diversificar o turismo para outras ilhas do país com valências e ofertas singulares, como é o caso do imponente vulcão nesta fantástica ilha do Fogo", disse ainda.

Ainda na intervenção de abertura, o ministro do Turismo e Transportes destacou a aprovação, em 2016, do Plano Estratégico de Cooperação (PECTUR) da CPLP, cujo balanço da sua aplicação consta de agenda de trabalhos de hoje.

"Como se pode depreender, no quadro da nossa presidência `pro tempore` da comunidade, é prioritário operacionalizar o PECTUR de forma cabal e o quanto antes, em articulação com o nosso secretariado técnico permanente e o secretariado-executivo da Comunidade. Nesse sentido vamos colocar todo o nosso esforço por forma a que o Turismo tenha o destaque que merece na agenda da nossa Comunidade", sublinhou.

Entre os objetivos estabelecidos no PECTUR, José Gonçalves destacou três que "deverão requerer" a "especial atenção" de Cabo Verde, na liderança da área do Turismo na CPLP.

Desde logo a partilha de conhecimentos e experiências, a capacitação profissional e a mobilidade de técnicos, especialistas, pesquisadores e estudantes de turismo; ainda o fomento da utilização de novas tecnologias pelas empresas do setor, a criação de `startups` e a implantação de Destinos Turísticos Inteligentes.

Por último, estimular o empreendedorismo, a inovação e o investimento no setor de turismo entre os Estados-membros da CPLP.