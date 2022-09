Mobilização militar espoleta onda de manifestações de protesto na Rússia

Manifestantes contra a guerra e que não aceitam a mobilização de reservistas para lutar na Ucrânia tomaram as ruas em várias cidades russas. A polícia fez centenas de detenções. Alexei Navalny, um dos principais opositores do regime, atualmente detido, acusou Putin de sacrificar a vida dos russos para se manter no poder.