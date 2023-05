Moçambicano Leonardo Simão quer melhorar condições de vida na África Ocidental

O recém-nomeado representante especial do secretário-geral da ONU na África Ocidental e Sahel, o moçambicano Leonardo Simão, disse hoje que pretende contribuir para melhorar as condições de vida das populações, com foco no combate ao terrorismo e alterações climáticas.