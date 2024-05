Moçambicanos na rua no sábado contra aumento nos preços das telecomunicações

"Não houve recuo, estão criadas as condições para sair à rua e protestar. Em todo o país", disse hoje à Lusa Quitéria Guirengane, representante do grupo de ativistas que se reuniu nos últimos dias com dirigentes do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), entidade reguladora.

O ponto central da contestação está marcado para as 07:00 locais (06:00 em Lisboa) deste sábado, em Maputo, mas a organização prevê adesão em vários pontos do país e igualmente através das redes sociais.

"O que nós sabemos é que a nível nacional as pessoas estão indignadas, temos uma adesão muito positiva, quer ao nível da ação de rua, assim esperamos, quer ainda mais ao nível da ação digital", disse ainda Quitéria Guirengane, garantindo que este protesto resulta apenas da ação de um "movimento de cidadãos moçambicanos".

"E a ação não termina com a manifestação, é só um dos passos do que vamos fazer", advertiu.

Em causa está a alteração dos serviços de telecomunicações no país, desde 04 de maio, nomeadamente o fim de pacotes ilimitados, em consequência da fixação de tarifas mínimas pelo regulador, o que está a motivar queixas dos clientes, alegando aumento real dos preços das comunicações moveis, de voz e dados.

Este movimento levou ao INCM, no dia 14 de maio, uma proposta de revogação do decreto que fixa tarifas mínimas, que resultou na alteração dos pacotes pelos três operadores de telecomunicações móveis, mas sem entendimento até agora.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Associação dos Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique (AEFUM) também se reuniram nos últimos dias com o INCM, depois de submeterem um posicionamento àquela instituição no qual consideravam "desajustadas" as novas tarifas aplicadas pelos operadores de telecomunicações, garantindo que afetam sobretudo estudantes e jovens.

"A UNE e a AEFUM devem submeter ao INCM um termo de referência no qual devem fazer constar as estratégias de identificação dos estudantes e os sites para pesquisas de conteúdo académico, incluindo `download` de livros, artigos entre outros materiais", referiram as organizações em comunicado.

O presidente do INCM, regulador das comunicações moçambicanas, disse, na última semana, que orientou as operadoras das telecomunicações a retirar os pacotes ilimitados de dados e de voz para evitar o "colapso do mercado" e a "concorrência desleal", visando também permitir maior abertura do mercado para atração de investimentos no setor.

"Os preços [das comunicações telefónicas] não são mais os mesmos. Banimos a implementação de pacotes ilimitados, que estavam a prejudicar a economia. Os pacotes de 30 dias continuam, mas o consumidor não pode falar de forma ilimitada a ponto de lhe custar zero", esclareceu Tuaha Mote.

O INCM anunciou anteriormente que, a partir de 04 de maio, os serviços de telecomunicações iriam ficar mais baratos, em média, com a entrada em vigor das tarifas em que as operadoras adequam os valores mínimos.

Essa atualização resultou da publicação pelo INCM, em 19 de fevereiro, de uma resolução a estabelecer novas tarifas mínimas no setor das telecomunicações, nomeadamente para chamadas nacionais dentro e fora da rede, serviços de dados e no serviço de mensagens.