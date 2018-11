Moçambique - a ambição de criar mulheres líderes

Sandra Mohale tem 13 irmãos. Nasceu em Nampula, província do norte de Moçambique. Fala com entusiasmo da sua terra, do curso de ciências agrárias que terminou há um ano e os olhos brilham ao mesmo tempo que o sorriso se abre quando conta sobre o projeto de criar uma associação só de mulheres agricultoras quando regressar a casa.



Aos 23 anos tem a oportunidade de ter uma experiência que apenas fazia parte dos sonhos guardados como impossíveis. Viver em Portugal durante dois meses. Fazer um estágio profissional na área da produção agrícola, aquela que escolheu para preencher a sua vida.

Encontram-se no objetivo comum de quererem ser mulheres transformadoras nos seus países. E, se as condições não permitirem tão grande sonho, pelo menos que deixem alcançar os que estão mais perto através da intervenção nas suas comunidades.Seja como for, no ponto de partida para estas jovens, está a longa distância da esmagadora maioria das raparigas da sua geração. Estas fazem parte do grupo de 1% de jovens mulheres que conseguem terminar uma licenciatura em Moçambique, país que aparece nos lugares mais baixos da escala mundial no que respeita ao desenvolvimento humano.

A pessoa com a responsabilidade de acompanhar as três moçambicanas é Marta Moreira, a diretora corporativa da área de frescos do grupo. O trabalho de mentora transbordou para o de figura maternal para as raparigas ávidas de conhecer e absorver tudo o que lhes pudesse ser útil. Marta diz que “foi muito interessante perceber que ao longo das visitas a vários fornecedores, elas foram-se apercebendo de uma série de produtos os quais não ligam nenhuma”.

Exclusão de mulheres



Neide Uamusse é uma jovem prodígio. Licenciou-se aos 21 anos em tecnologias de informação e comunicação. Foi a melhor aluna da turma e terminou com a nota mais alta no seu ano. Quando começou a procurar trabalho na área percebeu que ser mulher especializada numa área técnica em Moçambique trazia-lhe mais obstáculos que facilidades.



A uma candidatura, recebeu como resposta do empregador que tinham escolhido um homem para a vaga, com a justificação de que a função obrigava a viajar muito pelo país. E Neide - estava disposta a viajar em trabalho? “Claro que sim!” responde sem hesitar. Diz que em Moçambique “as mulheres não têm muito poder de decisão. E ter uma mulher, jovem, a dizer para as pessoas que as tecnologias podem facilitar as suas vidas, é desafiador”.



Em Portugal, esteve em estágio na Cisco, nos arredores de Lisboa. É uma das maiores empresas tecnológicas do mundo. Neide esteve um mês a beber conhecimentos numa empresa do pequeno grupo de marcas incontornáveis na atual abertura dos mercados para a economia digital. Sandra Freitas é a mentora de Neide na Cisco Portugal e tem funções como responsável para as operações para o Reino Unido e Irlanda.



A experiência de vida de Neide veio despertar as atenções na empresa onde trabalha para as realidades diversas que as mulheres enfrentam fora do mundo ocidental. Países como Moçambique, ao não reconhecerem o valor das mulheres, estão a “hipotecar o futuro, ao considerar apenas 50% da força de trabalho”. Remata com o desejo de a Cisco se envolver mais com a Girl Move Academy. “Queremos abraçar a causa e participar financeiramente. Uma bolsa de estudo custa 25 euros por ano”, valor que entende estar ao alcance de quem queira participar.





Uma realidade que não é exclusiva de Moçambique.