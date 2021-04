Moçambique aceita instrutores militares mas não quer tropas no terreno

Várias organizações internacionais estão presentes em Cabo Delgado, com dificuldade de acesso ao norte da província para efeitos de ajuda humanitária. Já no que diz respeito à ajuda militar, Moçambique continua a recusar tropas no terreno, invocando a soberania do país.