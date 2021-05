Moçambique. ACNUR argumenta que há distritos com mais deslocados do que habitantes

Ao microfone do repórter Nuno Amaral, enviado especial da Antena 1 a Cabo Delgado, a chefe do escritório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que já há distritos em Moçambique com mais deslocados do que habitantes.