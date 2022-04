Moçambique. Ajuda financeira ajuda a conter risco terrorista

Questionado sobre quem irá vai suportar as despesas das tropas estrangeiras que estão a garantir melhorias de segurança na região de Cabo Delgado, o ministro, Max Tonela, afirmou que as questões de financiamento estão asseguradas por mecanismos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês).

"Neste momento, toda a parceria que está a ser feita é a nível da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), dentro dos mecanismos que existem de financiamento. Não é a primeira vez que as tropas da SADC estão num país-membro e há mecanismos acordados pelos países da organização", disse Tonela, em entrevista à Lusa na Embaixada de Moçambique em Washington, onde participou nos Encontros de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.

"Em relação à cooperação com Ruanda, que é no âmbito da cooperação bilateral, ela foi feita tendo em conta o objetivo dos países de controlarem a situação (terrorista). A visão da SADC e dos países da região é a de que se a situação não for contida onde está, o risco de alargamento para todos os outros países é muito elevado. Portanto, é nesta perspetiva que temos países amigos a financiar, incluindo países europeus, e a capacitar, incluindo os Estados Unidos da América. A visão é de que a situação deve ser contida e eliminada no local onde está", frisou.

A SADC deslocou para Moçambique, em meados de 2021, mais de 3.000 tropas no quadro SAMIM - Missão da SADC em Moçambique, e Ruanda enviou 2.000 homens para combater a insurgência extremista islâmica em Cabo Delgado.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A tensão militar obrigou a alterações dos prazos de construção das infraestruturas em terra para exploração de gás natural, mas Max Tonela acredita que será possível recuperar o tempo perdido.

"Nós esperamos que haja condições para que o projeto em terra já iniciado possa acontecer em curto prazo, e também condições para que o segundo projeto também possa - sobretudo tendo em conta as oportunidades geradas pela conjuntura atual - mais cedo do que o inicialmente previsto", afirmou.

Apesar disso, "estamos abertos para discutir outras oportunidades com os concessionários, mas os projetos em terra continuam uma prioridade e, aliás, são mais económicos", disse o ministro.

Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário.