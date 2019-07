Moçambique. Alcançado acordo de paz com a Renamo

Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters

O anúncio foi feito, esta quarta-feira de manhã, pelo presidente do país. Filipe Nyusi diz que a assinatura do acordo está prevista para quinta-feira.



Contará com a assinatura do líder dos guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição.



A notícia surge três dias depois do início voluntário de desarmamento da Renamo.



As negociações deram frutos. Os guerrilheiros pousam as armas e vão, amanhã, assinar um histórico acordo de paz, em Moçambique.



Foi o que divulgou esta quarta-feira, o presidente Filipe Nyusi, no Parlamento, durante o discurso sobre o estado da nação.