Moçambique anuncia mais 24 mortos e 1.304 casos

As vítimas mortais, todas de nacionalidade moçambicana, tinham entre 25 e 98 anos.

O número de internamentos continua a subir à medida que a terceira vaga avança e hoje há 406 pessoas em centros de internamento e unidades hospitalares, a maioria na cidade de Maputo.

O número de casos recuperados da doença registados hoje é de 510, o que faz com que o país tenha 18.754 casos ativos.

Moçambique tem um total acumulado de 1.057 mortes e 94.733 casos de covid-19, 79% dos quais recuperados da doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.061.908 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.