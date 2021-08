Moçambique aprova projetos de investimento de 638 milhões de euros - PR

"No que concerne ao investimento e com referência ao primeiro semestre do corrente ano, foram aprovados projetos na ordem dos 753 milhões de dólares: o setor da energia lidera, com maior peso, seguindo-se os setores de indústria, serviços, transportes e telecomunicações", referiu.

O chefe de Estado falava hoje em Ricathla, nos arredores de Maputo, durante a inauguração da Feira Internacional de Maputo (Facim), a maior amostra empresarial e de negócios do país, que vai decorrer até 05 de setembro, em formato virtual e presencial, devido à covid-19.

Segundo Nyusi, os números "indicam bons níveis de atratividade de Moçambique como destino de investimento, apesar dos obstáculos levantados pela pandemia".

São também sinal de "diversidade", devido ao que considera ser "vantagens comparativas" que Moçambique possui face a outras zonas do globo.

A crise provocada pela covid-19 teve um reflexo claro nas exportações moçambicanas, que caíram 23% em 2020 face ao ano anterior, referiu o Presidente moçambicano.

As vendas ao exterior concentram-se em cinco produtos "que perfazem 81% das exportações totais: barras e cabos de alumínio, carvão mineral, energia elétrica, areias pesadas e gás natural", referiu.

Os principais destinos são a Europa, EUA, China, Índia, Coreia do Sul e Singapura, um mercado também diversificado que garante "robustez na mitigação de riscos", acrescentou.

A FACIM 2021 decorre sob o lema "Industrialização, Inovação e Diversificação da Economia".

A feira é organizada desde 1974, quando Moçambique ainda era colónia de Portugal, não tendo sido realizada no ano passado devido à pandemia de covid-19.

Moçambique tem um total acumulado de 1.851 mortes e 145.863 casos, dos quais 90% recuperados e 147 internados.