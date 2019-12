Moçambique. Ataque contra autocarro provoca causa dez vítimas mortais

Dez pessoas morreram em mais um ataque contra um autocarro no centro de Moçambique. As informações estão a ser avançadas por um administrador local à agência Lusa, que refere que o ataque foi levado a cabo por um grupo de pessoas armadas, na localidade de Mutindiri, no distrito de Chiba-bava.