Moçambique. Autarca da Beira lamenta que pouco se fez de vulto numa cidade em "terapia"

"De vulto ainda não se fez nada, mas sim a consciencialização de trazer um município mais resiliente, as pessoas mais resilientes", começou por explicar, em entrevista à Lusa, Albano Carige, lamentando que os milhões prometidos continuem sem chegar e fazer mudar a vida das pessoas na Beira, capital da província de Sofala.

Na quarta maior cidade do país ainda é visível a destruição provocada em 2019 pelo Idai, que a atingiu na madrugada de 13 para 14 de março, desde logo com milhares de famílias a viverem em casas sem condições ou sequer sem telhados.

"Naquilo que são coisas concretas que o munícipe gostaria de sentir fisicamente ainda não se deu muito. Não se deu muito, porque, como sabem, muitas casas caíram, muitas famílias acabaram morrendo. Então, aquelas casas que ainda continuam sem cobertura, aquelas casas que ainda continuam sem ser reabilitadas, ainda fazem recordar o Idai", admitiu Albano Carige.

O ciclone Idai atingiu provocou 603 mortos em Moçambique e a cidade da Beira foi severamente afetada.

A perspetiva mais animadora, explica o autarca, é o arranque da reabilitação e construção de 6.000 casas na Beira, projeto com financiamento do Banco Mundial e que envolve a UN-Habitat, Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos.

"O orçamento do município é bastante exíguo para construção de casas", desabafou Carige, mas insistindo que as pessoas não podem ficar "anos" de "mão estendida" a pedir apoio. E garante que se não fosse algum trabalho da autarquia, com limitados recursos, a Beira seria hoje uma "cidade de escombros".

A prioridade, descreve ainda, tem sido uma "terapia" coletiva, para levar a população a "esquecer o drama do ciclone" e preparar-se para outros fenómenos do género.

"Naquilo que deve ser a ação resiliente, no que diz respeito à ocupação de áreas de risco, não construção ao longo de valas de drenagem, também no âmbito de construção, qual é o ângulo da cobertura, qual é o espaçamento da fixação da própria cobertura", detalhou.

"Esta sensibilização, esta terapia que nós temos feito à nossa maneira, no nosso dia a dia, vai mudando bastante o comportamento, vai mudando bastante aquilo que é a cidade que muita gente pensava que iria desaparecer", afirmou o autarca.

Por outro lado, lamenta que "grandes projetos" e financiamentos "continuem a andar numa fase muito lenta", com exceção de obras, em curso e a lançar em breve, como a "crucial" segunda fase da proteção costeira ou a construção da bacia e reabilitação dos canais de drenagem, com cerca de 12 quilómetros.

"Normalmente essas intempéries trazem consigo chuvas torrenciais e por estarmos abaixo do nível das águas do mar temos que bloquear as comportas para que as águas no mar não invadam ao continente. Então, temos que ter espaço suficiente para poder encaixar todo o caudal", explicou Albano Carige.

Em maio de 2019, poucas semanas depois do ciclone Idai, e do Kenneth, que se seguiu, Moçambique angariou, numa Conferência Internacional de Doadores na Beira, cerca de 1.200 milhões de dólares (cerca de 1.100 milhões de euros) dos 3.200 milhões de dólares (quase 3.000 milhões de euros) apontados oficialmente como o valor necessário para o projeto de reconstrução dos pontos afetados.

"Saudamos a pronta intervenção dos parceiros internacionais no apoio as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, que, em curto espaço de tempo, fustigou sete províncias das regiões centro e norte do país", disse na ocasião o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre Moçambique.