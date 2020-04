Moçambique. Autoridades realizam operação em Cabo Delgado e retêm jornalista

A operação, cuja finalidade é ainda desconhecida, foi realizada por agentes da Unidade de Intervenção (UIR) Rápida e do Grupo de Operações Especiais (GOE), que, nas primeiras horas do dia, tomaram algumas ruas do bairro, revistaram residentes e retiveram o jornalista Hizdine Achá, do canal televisivo STV, alegadamente por ter fotografado o trabalho dos agentes.

"Eles estavam a revistar carros e pessoas, algumas das quais foram obrigadas a deitar-se no chão. Eu saí para captar imagens e um dos agentes se aproximo e arrancou-me o telemóvel. Fiquei quase com eles por uma hora e depois fomos à esquadra, onde ficamos a espera por mais duas até que me entregaram o telemóvel, mas obrigaram-me a apagar as fotos", disse à Lusa o jornalista moçambicano.

O bairro Paquitequete, situado na zona costeira de Pemba, alberga muitos deslocados das zonas afetadas pela violência armada, além de ser a residência de vários pescadores que frequentam a costa dos distritos que têm registado ataques armados no Norte de Cabo Delgado.

A Lusa contactou o porta-voz da polícia moçambicana em Cabo Delgado, Augusto Guta, que disse a retenção do jornalista resultou de "um mal-entendido".

"Tratou-se um de um mal-entendido com as forças que estão no terreno", disse Augusto Guta, sem, no entanto, avançar detalhes sobre a finalidade da operação naquele bairro.

A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos armados que organizações internacionais classificam como uma ameaça terrorista e que em dois anos e meio já fez, pelo menos, 350 mortos, além de 156.400 pessoas afetadas com perda de bens ou obrigadas a abandonar casa e terras em busca de locais seguros.

No final de março, as vilas de Mocímboa e Quissanga foram invadidas por um grupo, que destruiu várias infraestruturas e içou a sua bandeira num quartel das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.

Na ocasião, num vídeo distribuído na Internet, um alegado militante `jihadista` justificou os ataques de grupos armados no norte de Moçambique com o objetivo de impor uma lei islâmica na região.

Foi a primeira mensagem divulgada por autores dos ataques que ocorrem há dois anos e meio na província de Cabo Delgado, gravada numa das povoações que invadiram.